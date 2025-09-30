Cas de salmonellose en hausse

Les rappels et les avis de ne pas consommer des produits contenant des pistaches se multiplient au pays depuis la fin du mois de juillet.

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, 105 personnes ont contracté la salmonellose, dont une majorité au Québec. Parmi elles, 16 personnes ont été hospitalisées.

Écoutez André Côté, président de Laboratoire ACXEL SR, spécialisé en microbiologie alimentaire, revenir sur ce problème qui touche tout le pays, mardi, à La commission.

Il donne la marche à suivre en cas de doute avant la consommation de pistaches.