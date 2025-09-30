 Aller au contenu
Société
Cas de salmonellose en hausse

Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»

le 30 septembre 2025

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»
Les rappels et les avis de ne pas consommer des produits contenant des pistaches se multiplient au pays depuis la fin du mois de juillet. / graletta / Adobe Stock

Les rappels et les avis de ne pas consommer des produits contenant des pistaches se multiplient au pays depuis la fin du mois de juillet.

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, 105 personnes ont contracté la salmonellose, dont une majorité au Québec. Parmi elles, 16 personnes ont été hospitalisées.

Écoutez André Côté, président de Laboratoire ACXEL SR, spécialisé en microbiologie alimentaire, revenir sur ce problème qui touche tout le pays, mardi, à La commission

Il donne la marche à suivre en cas de doute avant la consommation de pistaches.

« C'est un rappel qui est quand même très large. Donc à cette étape-ci, si les produits sont encore sur les tablettes chez Costco, les chances sont que ce ne sont pas des produits qui sont visés par le rappel. Par contre, si on a des produits à la maison, puis qu'on n’est pas sûrs, on peut soit retourner chez le détaillant pour vérifier ou tout simplement vérifier sur le site des autorités fédérales. »

André Côté

