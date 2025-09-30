Match de présaison contre les Sénateurs

Les Canadiens de Montréal disputeront leur avant-dernier match de présaison mardi soir contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Vidéotron, à Québec.
Les partisans seront au rendez-vous alors que l'aréna affiche presque complet. Les quelques billets restants sont en vente à des prix exorbitants.
«Les gens sont bien fébriles d'avoir ce match-là, ici. On parle toujours de la même chose. Les gens sont passionnés de hockey ici à Québec. C'est la conjoncture qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'équipe ici, puis qu'il y aura probablement plus d'équipe. Mais la passion et ce qu'ils ressentent pour notre sport national, ça n'a vraiment pas changé.»
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal pour les stations de Cogeco Média, Martin Mcguire, mettre la table pour la rencontre contre les Sénateurs, mardi, à La commission.
Martin McGuire parle aussi du début de saison flamboyant que connait Lane Hutson cette année.
«Pour ceux qui se demandaient si la magie était pour repartir après sa première année, je pense que non. C'est un jeune homme qui travaille beaucoup trop fort pour que la magie parte.»