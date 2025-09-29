Investissement de 1,5 milliard $ sur dix ans

À la mi-septembre, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 130 millions de dollars dans le projet d'habitation de l'ancien site de l'hippodrome de Montréal.

En pleine crise du logement à Montréal, on attend ce projet avec impatience. Notre prochain invité, l'ancien président des Canadiens de Montréal, Pierre Boivin, est membre du GALOPH, le Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome, créé il y a deux ans. Il est plein d’espoir.

Écoutez Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge Canada Inc., chancelier de l’Université McGill et ancien président des Canadiens de Montréal avec Philippe Cantin.