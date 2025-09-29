 Aller au contenu
Société
Semaine de l’école publique

«Je suis très fier de l'école publique au Québec»

par 98.5

0:00
5:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2025 16:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«Je suis très fier de l'école publique au Québec»
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Pour sa chronique de lundi, Biz nous parle de la Semaine de l’école publique, un événement annuel qui lui tient particulièrement à cœur.

Écoutez le plaidoyer de Biz en faveur du réseau d’éducation publique québécois au micro de Philippe Cantin.

