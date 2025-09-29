Remis au chef le plus influent en Amérique du nord

Plusieurs québécois se sont illustrés dans le North America’s 50 Best Restaurants 2025.

D'abord, le restaurant Mon Lapin a été classé 2e meilleur restaurant en Amérique du Nord et a reçu le prix de Meilleur restaurant dans l’Est du Canada.

Ensuite, Vanya Filipovic a été sacrée Meilleure sommelière en Amérique du Nord.

Finalement, le prestigieux Icon Award a été décerné à nul autre que Normand Laprise.

Ce prix est remis à la figure la plus influente de la cuisine en Amérique du Nord.

Écoutez Normand Laprise, chef et copropriétaire du Toqué!, réagir à ce prix et discuter des enjeux auxquels fait face le monde de la restauration haut de gamme.