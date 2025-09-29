 Aller au contenu
Société
Remis au chef le plus influent en Amérique du nord

Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants

par 98.5

0:00
14:13

Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2025 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Plusieurs québécois se sont illustrés dans le North America’s 50 Best Restaurants 2025.

D'abord, le restaurant Mon Lapin a été classé 2e meilleur restaurant en Amérique du Nord et a reçu le prix de Meilleur restaurant dans l’Est du Canada. 

Ensuite, Vanya Filipovic a été sacrée Meilleure sommelière en Amérique du Nord.

Finalement, le prestigieux Icon Award a été décerné à nul autre que Normand Laprise.

Ce prix est remis à la figure la plus influente de la cuisine en Amérique du Nord.

Écoutez Normand Laprise, chef et copropriétaire du Toqué!, réagir à ce prix et discuter des enjeux auxquels fait face le monde de la restauration haut de gamme.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
La commission
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
0:00
10:30
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
La commission
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
0:00
7:18

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Rencontre Trump-Netanyahou
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Hausse de 40% sur un an
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Violence conjugale
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
La commission
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Course d'accélaration IHRA Outlaw Nitro Series
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
La montée de l'intolérance d'extrême-droite
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
Cas de rage au volant en hausse
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
Rafale de nouvelles
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»
Proche-Orient
«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
Agression d'une éducatrice
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»
Réforme du système de santé
«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
La commission
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Voyage
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
Discussion sur le rapport aux animaux domestiques
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30