Hausse de 40% sur un an

Vous trouvez que le prix de votre sac de café a augmenté ? Vous n’avez pas la berlue : ce produit, qui fait partie du quotidien de beaucoup, a vu son coût grimper d’environ 40 %.

Les changements climatiques et la guerre commerciale y sont pour beaucoup.

Écoutez le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, Sylvain Charlebois, analyser la hausse du coût du café.

Autres sujets abordés: