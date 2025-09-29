Hausse de 40% sur un an

Vous trouvez que le prix de votre sac de café a augmenté ? Vous n’avez pas la berlue : ce produit, qui fait partie du quotidien de beaucoup, a vu son coût grimper d’environ 40 %.
Les changements climatiques et la guerre commerciale y sont pour beaucoup.
Écoutez le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, Sylvain Charlebois, analyser la hausse du coût du café.
Autres sujets abordés:
- Pourquoi le prix du café pourrait-il connaître une baisse bientôt?
- Pourquoi le prix du café dans les chaînes comme Tim Hortons et McDonald's est-il resté relativement stable?
- Trump veut imposer 100 % de droits de douane sur les films diffusés aux États-Unis, mais produits à l'étranger. L'industrie cinématographique de chez nous pourrait en être affectée.