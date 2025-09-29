 Aller au contenu
Économie
Hausse de 40% sur un an

Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?

par 98.5

0:00
9:42

Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2025 14:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Écoutez le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, Sylvain Charlebois, analyser la hausse du coût du café. / dimakp/Adobe Stock

Vous trouvez que le prix de votre sac de café a augmenté ? Vous n’avez pas la berlue : ce produit, qui fait partie du quotidien de beaucoup, a vu son coût grimper d’environ 40 %.

Les changements climatiques et la guerre commerciale y sont pour beaucoup. 

Écoutez le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, Sylvain Charlebois, analyser la hausse du coût du café.

Autres sujets abordés:

  • Pourquoi le prix du café pourrait-il connaître une baisse bientôt?
  • Pourquoi le prix du café dans les chaînes comme Tim Hortons et McDonald's est-il resté relativement stable?
  • Trump veut imposer 100 % de droits de douane sur les films diffusés aux États-Unis, mais produits à l'étranger. L'industrie cinématographique de chez nous pourrait en être affectée.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

REM: la mise en service des nouvelles antennes retardées
La commission
REM: la mise en service des nouvelles antennes retardées
0:00
5:28
Des lettres pour lutter contre la surenchère immobilière
La commission
Des lettres pour lutter contre la surenchère immobilière
0:00
10:15

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Rencontre Trump-Netanyahou
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Remis au chef le plus influent en Amérique du nord
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Violence conjugale
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
La commission
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Course d'accélaration IHRA Outlaw Nitro Series
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
La montée de l'intolérance d'extrême-droite
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
Cas de rage au volant en hausse
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
Rafale de nouvelles
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»
Proche-Orient
«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
Agression d'une éducatrice
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»
Réforme du système de santé
«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
La commission
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Voyage
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
Discussion sur le rapport aux animaux domestiques
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30