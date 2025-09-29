 Aller au contenu
Politique internationale
Proche-Orient

«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»

par 98.5

0:00
11:26

Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2025 12:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»
Donald Trump et Benjamin Netanyahu / (AP Photo/Evan Vucci)

Donald Trump a rencontré Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, annonçant un plan américain de 21 points pour le Moyen-Orient, incluant la libération des otages à Gaza, un cessez-le-feu, un retrait israélien et une autorité de transition potentiellement dirigée par Tony Blair. 

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour RTBF, FRANCE 24 et BFM TV, brosser le portrait à la Maison-Blanche lundi. 

Sur un tout autre sujet, Luc Ferrandez pose la question: est-ce possible de diriger une école? 

Roulement de personnel, manque de candidats, multitudes de problèmes à régler au quotidien: le travail des directeurs et directrices d’école est devenu extrêmement difficile, démontre le dossier du Journal de Montréal sur le sujet. 

Écoutez Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE), répondre à la question, lundi, au micro de La commission

«Le problème, c'est qu'au fil des années, on a rajouté un paquet d'éléments à l'intérieur de la tâche dans le mandat de l'école, et les directions d'école ont moins de temps pour faire ce pour quoi ils se sont engagés au départ, c'est-à-dire la réussite pédagogique des enfants. Puis on gère 1 million de trucs autour...»

Francis Côté

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Nicolas Sarkozy bientôt en prison: «C'est assez extraordinaire»
Lagacé le matin
Nicolas Sarkozy bientôt en prison: «C'est assez extraordinaire»
0:00
4:30
«Netanyahou et le gouvernement israélien effacent la Palestine devant nos yeux»
Même le week-end
«Netanyahou et le gouvernement israélien effacent la Palestine devant nos yeux»
0:00
6:09

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Rencontre Trump-Netanyahou
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Remis au chef le plus influent en Amérique du nord
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Hausse de 40% sur un an
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Violence conjugale
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
La commission
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Course d'accélaration IHRA Outlaw Nitro Series
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
La montée de l'intolérance d'extrême-droite
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
Cas de rage au volant en hausse
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
Rafale de nouvelles
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
Agression d'une éducatrice
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»
Réforme du système de santé
«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
La commission
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Voyage
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
Discussion sur le rapport aux animaux domestiques
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30