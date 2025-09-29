Proche-Orient

Donald Trump a rencontré Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, annonçant un plan américain de 21 points pour le Moyen-Orient, incluant la libération des otages à Gaza, un cessez-le-feu, un retrait israélien et une autorité de transition potentiellement dirigée par Tony Blair.
Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour RTBF, FRANCE 24 et BFM TV, brosser le portrait à la Maison-Blanche lundi.
Sur un tout autre sujet, Luc Ferrandez pose la question: est-ce possible de diriger une école?
Roulement de personnel, manque de candidats, multitudes de problèmes à régler au quotidien: le travail des directeurs et directrices d’école est devenu extrêmement difficile, démontre le dossier du Journal de Montréal sur le sujet.
Écoutez Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE), répondre à la question, lundi, au micro de La commission.
«Le problème, c'est qu'au fil des années, on a rajouté un paquet d'éléments à l'intérieur de la tâche dans le mandat de l'école, et les directions d'école ont moins de temps pour faire ce pour quoi ils se sont engagés au départ, c'est-à-dire la réussite pédagogique des enfants. Puis on gère 1 million de trucs autour...»