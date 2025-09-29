Proche-Orient

Donald Trump a rencontré Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, annonçant un plan américain de 21 points pour le Moyen-Orient, incluant la libération des otages à Gaza, un cessez-le-feu, un retrait israélien et une autorité de transition potentiellement dirigée par Tony Blair.

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour RTBF, FRANCE 24 et BFM TV, brosser le portrait à la Maison-Blanche lundi.