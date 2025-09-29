Agression d'une éducatrice

Steve Garceau, représentant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, dénonce la négligence de l’employeur du Centre jeunesse de Joliette après plusieurs agressions, dont celle d’une jeune éducatrice, et souligne l’importance de renforcer les équipes lors d’escalades de violence.

Il précise que la violence en centre de réadaptation jeunesse est épisodique, souvent liée à des retours de fugue, et que la formation et l’accompagnement des intervenants, peu importe l’âge, sont essentiels pour assurer la sécurité et la réadaptation des jeunes.

Écoutez-le expliquer le tout, lundi, au micro de La commission.