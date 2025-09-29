 Aller au contenu
Agression d'une éducatrice

Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»

par 98.5

le 29 septembre 2025 12:51

Luc Ferrandez
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
Steve Garceau, représentant de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, dénonce la négligence de l’employeur du Centre jeunesse de Joliette après plusieurs agressions, dont celle d’une jeune éducatrice, et souligne l’importance de renforcer les équipes lors d’escalades de violence. 

Il précise que la violence en centre de réadaptation jeunesse est épisodique, souvent liée à des retours de fugue, et que la formation et l’accompagnement des intervenants, peu importe l’âge, sont essentiels pour assurer la sécurité et la réadaptation des jeunes.

«À ce niveau-là de question, c'est la négligence de l'employeur. Comment ça se fait depuis l'agression d'Angélique que l'employeur, avec les six agressions qu'ils ont eues dans les dernières semaines, a attendu qu'il y ait un rapport de la CNESST qui vienne lui obliger à renforcer les mesures de la sécurité pour agir tout ça. Moi, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça.»

Steve Garceau

