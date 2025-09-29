 Aller au contenu
Musique
Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du Super Bowl

le 29 septembre 2025 09:01

Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du Super Bowl
Bad Bunny est sur scène lors de son premier concert d’une résidence de 30 spectacles au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, à San Juan, Porto Rico, le 11 juillet 2025. / AP/Alejandro Granadillo - Archives

Bad Bunny présentera son tout nouvel album, Debí Tirar Más Fotos, sur la grande scène du Super Bowl, en février. 

Véritable phénomène mondial, l’artiste portoricain profitera du spectacle de la mi-temps pour dévoiler en grand son univers mêlant reggaeton, salsa et sonorités électroniques. 

L’artiste de 31 ans promet un concert à la fois festif et chargé d’émotion, fidèle à sa signature. 

Considéré comme l’une des figures les plus influentes de sa génération, Bad Bunny pourrait transformer cette vitrine planétaire en un hommage vibrant à ses racines et à la culture latine. 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui fournit des détails sur la carrière de Bad Bunny et l’impact éventuel de sa participation au Super Bowl, à l’émission de Patrick Lagacé.

