La Ville de Montréal a récemment opposé son veto à un projet de logements abordables situé à proximité immédiate de l'autoroute 40, invoquant des risques majeurs pour la santé publique.

Le chroniqueur Luc Ferrandez revient sur cette décision déchirante qui oppose deux urgences montréalaises: la crise du logement et la protection contre la pollution atmosphérique et sonore.

Alors que certains réclament de construire «n'importe où» pour loger les citoyens, le chroniqueur souligne la dangerosité de l'exposition aux particules fines et au bruit incessant pour les futurs locataires, tout en questionnant la pertinence de créer des milieux de vie dans des zones aussi hostiles.

Écoutez Luc Ferrandez analyser ce dilemme urbain, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.