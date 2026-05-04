Cinq pays, dont l'Espagne et l'Irlande, boycotteront la compétition internationale de musique Eurovision, en raison de la participation d’Israël au concours.

La Slovénie a même décidé de diffuser des films pro-palestiniens durant les heures de diffusion de l'Eurovision.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, aborder cette controverse au micro de Patrick Lagacé.

Cette 70e édition sera probablement l’une des moins populaires de l’histoire en raison de ce boycott, explique Catherine Brisson.