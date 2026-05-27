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Faut-il injecter 200 M$ de plus pour le Stade?

«Taylor Swift, Céline Dion ou Metallica... c'est ça que tu veux avoir»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mai 2026 09:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Taylor Swift, Céline Dion ou Metallica... c'est ça que tu veux avoir»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le gouvernement et la Ville de Montréal font face à un dilemme de taille: faut-il injecter 200 millions de dollars supplémentaires pour moderniser le Stade olympique, afin d'y accueillir le CF Montréal à l'année longue? 

Alors que la MLS adopte un calendrier hivernal, le stade devient le seul refuge possible, mais à un coût colossal pour les contribuables.

Le chroniqueur Luc Ferrandez souligne que si l'investissement semble démesuré pour le soccer, c'est le potentiel de retombées des grands spectacles internationaux, comme ceux de Taylor Swift ou Céline Dion, qui pourrait réellement justifier cette dépense en repositionnant Montréal sur la scène mondiale.

Écoutez le coup de gueule - et la déclaration d'amour - du chroniqueur Luc Ferrandez envers le Stade olympique et son utilité, mercredi, à Lagacé le matin.

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