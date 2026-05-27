Championnes de la LPHF

La gardienne étoile de la Victoire de Montréal, Ann-Renée Desbiens, a partagé sa fierté d'avoir remporté la Coupe Walter à domicile.

Comptable de formation, la Muraille de Charlevoix s'est montrée très lucide face aux débats sur les écarts salariaux entre le hockey féminin et la LNH, rappelant que la ligue n'en est qu'à ses débuts et qu'il faut du temps pour générer des revenus.

Alors que le repêchage d'expansion menace d'éclater le noyau de l'équipe, elle préfère savourer le moment présent et invite la population en grand nombre au défilé des championnes ce samedi au centre-ville.

Écoutez la gardienne de but Ann-Renée Desbiens, mercredi au micro de Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.