Les Hurricanes mènent 2-1 en finale de conférence

À l'aube du quatrième match de la série opposant le Canadien de Montréal aux Hurricanes de la Caroline, l'ancien joueur et directeur général Serge Savard partage son analyse.

Bien qu'il reconnaisse que le Tricolore a été légèrement dominé lors des derniers affrontements, il estime que la troupe montréalaise conserve toutes ses chances dans cette confrontation «excessivement serrée».

L'ancien capitaine de l'équipe s'inquiète toutefois du niveau de fatigue des joueurs.

Par ailleurs, il souligne l'effet thérapeutique des succès de la Sainte-Flanelle, qui apportent de la joie et de l'espoir à la population.