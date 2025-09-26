Le billet d'humeur d'Hugo

Hugo est arrivé de mauvaise humeur en studio ce vendredi, en raison de l'actualité de la semaine.
« J’ai fait mes recherches. Je suis diplômé de l’école de la vie, comme je le dis souvent, et c’est pourquoi j’y suis allé. J’ai été proactif : j’ai été sacré dans les vidanges toute ma pharmacie personnelle pour ne pas mettre ma vie et celle de ma famille en danger. J’ai flusher dans les toilettes mon sirop ben extra fort, de peur d’attraper la tuberculose, la peste ou la dystrophie musculaire. Mais aussi mon miel et mon citron, qui pourraient peut-être expliquer mes difficultés érectiles. Et si j’en parle aujourd’hui, Philippe, c’est pour briser la stigmatisation autour de ce tabou. J’avais aussi des condoms que j’ai pitchés au bout de mes bras pour être certain de pas pogner la « grossesse gériatrique ». Je prends la pilule maintenant, c’est plus efficace. »