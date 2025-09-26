Le couple de pâtissiers Antoine Goulet et Philippe Dickey lance son tout nouveau livre Nostalgies : 100 desserts rétro revisités !
Écoutez le duo de pâtissiers amateurs discuter de son nouvel ouvrage, vendredi, au micro de Philippe Cantin.
