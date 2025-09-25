Plan de redressement de Poste Canada

Le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a annoncé la fin du service de livraison du courrier à domicile d’ici les prochaines années, ainsi que la fermeture de certains bureaux de poste.

Ce plan de redressement a été froidement accueilli par le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, qui a déclenché une grève quelques heures après l’annonce.

Écoutez Philippe Cantin commenter la nouvelle, suivie de l'analyse de la situation par le stratège Louis Aucoin.