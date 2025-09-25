Plan de redressement de Poste Canada

Le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a annoncé la fin du service de livraison du courrier à domicile d’ici les prochaines années, ainsi que la fermeture de certains bureaux de poste.
Ce plan de redressement a été froidement accueilli par le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, qui a déclenché une grève quelques heures après l’annonce.
Écoutez Philippe Cantin commenter la nouvelle, suivie de l'analyse de la situation par le stratège Louis Aucoin.
« Quand je vois le gouvernement mettre fin aux services à domicile, je constate qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très contents. Peut-être que le syndicat aurait pu capitaliser là-dessus, mais ce n’est pas le message qu'il nous envoie. Ce qu’on entend, c’est : ''Moi, moi, moi. Je, je, je. Mes membres, mes membres, mes membres.'' Mais je n’ai pas entendu : ''Protégeons le public.'' Et ça, ç’aurait pu être un message qu’on aurait pu utiliser probablement plus porteur et ça aurait été probablement plus porteur. »