 Aller au contenu
Société
Plan de redressement de Poste Canada

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes déclenche une grève

par 98.5

0:00
9:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 septembre 2025 18:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes déclenche une grève
Succursale de Postes Canada sur la rue Masson, à Montréal. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a annoncé la fin du service de livraison du courrier à domicile d’ici les prochaines années, ainsi que la fermeture de certains bureaux de poste.

Ce plan de redressement a été froidement accueilli par le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, qui a déclenché une grève quelques heures après l’annonce.

Écoutez Philippe Cantin commenter la nouvelle, suivie de l'analyse de la situation par le stratège Louis Aucoin.

« Quand je vois le gouvernement mettre fin aux services à domicile, je constate qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très contents. Peut-être que le syndicat aurait pu capitaliser là-dessus, mais ce n’est pas le message qu'il nous envoie. Ce qu’on entend, c’est : ''Moi, moi, moi. Je, je, je. Mes membres, mes membres, mes membres.'' Mais je n’ai pas entendu : ''Protégeons le public.'' Et ça, ç’aurait pu être un message qu’on aurait pu utiliser probablement plus porteur et ça aurait été probablement plus porteur. »

Louis Aucoin, président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

18 cas de SLA dans un quartier de Windsor : la pollution en cause?
Le Québec maintenant
18 cas de SLA dans un quartier de Windsor : la pollution en cause?
0:00
6:09
«On a fini par lui donner une date d’opération une semaine après son décès»
Le Québec maintenant
«On a fini par lui donner une date d’opération une semaine après son décès»
0:00
5:04

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Les prochaines administrations n’auront pas beaucoup de marge de manœuvre»
La dette de la Ville de Montréal préoccupe
«Les prochaines administrations n’auront pas beaucoup de marge de manœuvre»
Donald Trump signe un décret pour la vente de TikTok à des américains
Le Québec maintenant
Donald Trump signe un décret pour la vente de TikTok à des américains
«Ce plan de transformation de Postes Canada est une opportunité manquée»
Le Québec maintenant
«Ce plan de transformation de Postes Canada est une opportunité manquée»
«La sortie d'Andrew Lufty est l'équivalent d'un uppercut pour le gouvernement»
Le Groupe Dynamite menace de quitter le Québec
«La sortie d'Andrew Lufty est l'équivalent d'un uppercut pour le gouvernement»
«C'est un album qui s'écoute vraiment bien» -Catherine Beauchamp
Better Broken de Sarah McLachlan
«C'est un album qui s'écoute vraiment bien» -Catherine Beauchamp
«On a fini par lui donner une date d’opération une semaine après son décès»
Atteinte de la maladie de moyamoya
«On a fini par lui donner une date d’opération une semaine après son décès»
Interdire l’écriture inclusive : «C'est un signe d'un tournant conservateur»
Pour les communications gouvernementales
Interdire l’écriture inclusive : «C'est un signe d'un tournant conservateur»
Transformation de Postes Canada: «Je ne suis pas certain qu’on va assez loin»
Vers la fin de la livraison du courrier à domicile
Transformation de Postes Canada: «Je ne suis pas certain qu’on va assez loin»
Le PQ souhaite interdire les signes religieux «ostensibles» au primaire
Si le parti est élu
Le PQ souhaite interdire les signes religieux «ostensibles» au primaire
«Plusieurs jeunes seront contents de voir Caulfield, Suzuki et Demidov ce soir»
Hockey des Canadiens
«Plusieurs jeunes seront contents de voir Caulfield, Suzuki et Demidov ce soir»
18 cas de SLA dans un quartier de Windsor : la pollution en cause?
Sclérose latérale amyotrophique
18 cas de SLA dans un quartier de Windsor : la pollution en cause?
«Beaucoup d'émotions et d'incompréhension face au décès de ce jeune homme»
Funérailles de Nooran Rezaei
«Beaucoup d'émotions et d'incompréhension face au décès de ce jeune homme»
«Ottawa en a assez d'injecter toujours plus d'argent qu'il faut»
Postes Canada
«Ottawa en a assez d'injecter toujours plus d'argent qu'il faut»
«Si je veux aider à changer la culture du sport, je dois tout raconter»
Geneviève Jeanson publie un livre sur sa carrière
«Si je veux aider à changer la culture du sport, je dois tout raconter»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00