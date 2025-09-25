 Aller au contenu
«Ce plan de transformation de Postes Canada est une opportunité manquée»

par 98.5

le 25 septembre 2025 17:40

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
DHL était à l'origine une société d'État allemande. / AP Photo/David Zalubowski

Le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a annoncé la fin du service de livraison du courrier à domicile d’ici les prochaines années, ainsi que la fermeture de certains bureaux de poste.

Ce plan de redressement de la société d’État n’est pas assez ambitieux au goût du chroniqueur Dimitri Soudas, qui aurait souhaité que le gouvernement canadien s’inspire des transformations des services postaux observées au Japon, en Allemagne ou en Australie.

Écoutez la chronique de Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.

« Prenons l’Allemagne, d’accord? Deutsche Post a été privatisée. Aujourd’hui, son nom, c’est DHL. On connaît DHL, n’est-ce pas? »C’est un géant mondial de la logistique, mais à l’origine, c’était l’équivalent de Postes Canada. DHL livre des colis partout dans le monde, assure le transport du fret aérien et investit constamment dans les nouvelles technologies. Ensuite, regardons Singapour. La poste s’était associée à Alibaba et s’est imposée comme une plaque tournante du e-commerce partout en Asie. En Australie...»

Dimitri Soudas

Autre sujet abordé:

  • Le directeur parlementaire du budget anticipe que le prochain budget fédéral sera déficitaire de 68.5 milliards.

