«Ce plan de transformation de Postes Canada est une opportunité manquée»

Le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a annoncé la fin du service de livraison du courrier à domicile d’ici les prochaines années, ainsi que la fermeture de certains bureaux de poste.

Ce plan de redressement de la société d’État n’est pas assez ambitieux au goût du chroniqueur Dimitri Soudas, qui aurait souhaité que le gouvernement canadien s’inspire des transformations des services postaux observées au Japon, en Allemagne ou en Australie.

