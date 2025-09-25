Atteinte de la maladie de moyamoya

Maggaly Lacourse-Beauvais, atteinte de la maladie de Moya-Moya, devait subir une importante chirurgie qui a été reportée en mai dernier. Après des semaines d'attente, une date d’opération a finalement été fixée… une semaine après son décès.

Sa famille dénonce cette situation et interpelle le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour que la mort de Maggaly ne soit pas vaine et que le système de santé s'améliore.

Écoutez Carole-Anne Fréchette-Beauvais, sœur de Maggaly Lacourse-Beauvais, partager ce récit troublant au micro de Philippe Cantin, jeudi.