Vers la fin de la livraison du courrier à domicile

Le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a annoncé la fin du service de livraison du courrier à domicile d’ici les prochaines années, ainsi que la fermeture de certains bureaux de poste.

Cette décision est justifiée par l’état « désastreux » des finances de la société d’État, qui perd jusqu’à 10 millions de dollars par jour.

Est-ce un pas dans la bonne direction?

Écoutez l’analyse de Jean-François Ouellet, professeur agrégé au Département d’entrepreneuriat et d’innovation à HEC Montréal, au micro de Philippe Cantin.