Société
eBay, Market place ou kijjiji

Seconde main : nos habitudes de consommations ont-elles changé?

par 98.5

0:00
7:59

Entendu dans

La commission

le 25 septembre 2025 14:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Seconde main : nos habitudes de consommations ont-elles changé?
La commission / Cogeco Média

Nos habitudes de consommations sur les plateformes de seconde main, comme eBay, Market place ou kijjiji, ont-elles changées? Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez lancent la question jeudi, à la commission.

Écoutez Astrid Alemao, responsable des enquêtes NETendances à l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval, accompagner la discussion.

«C'est Facebook, Messenger, se sont des applications qu'on utilise déjà. Le fait qu'on va déjà sur ces plateformes-là, que ça fasse déjà partie de nos habitudes pour autre chose, c'est sûr que ça aide. Versus Kijiji, il faut que je télécharge l'application ou que j'aille sur le site, peut être même que je me fasse un compte. C'est le contraire de Facebook qui s'intègre à nos plateformes du quotidien.»

Astrid Alemao

