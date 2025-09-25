Nos habitudes de consommations sur les plateformes de seconde main, comme eBay, Market place ou kijjiji, ont-elles changées? Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez lancent la question jeudi, à la commission.

Écoutez Astrid Alemao, responsable des enquêtes NETendances à l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval, accompagner la discussion.