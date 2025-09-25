Nos habitudes de consommations sur les plateformes de seconde main, comme eBay, Market place ou kijjiji, ont-elles changées? Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez lancent la question jeudi, à la commission.
Écoutez Astrid Alemao, responsable des enquêtes NETendances à l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval, accompagner la discussion.
«C'est Facebook, Messenger, se sont des applications qu'on utilise déjà. Le fait qu'on va déjà sur ces plateformes-là, que ça fasse déjà partie de nos habitudes pour autre chose, c'est sûr que ça aide. Versus Kijiji, il faut que je télécharge l'application ou que j'aille sur le site, peut être même que je me fasse un compte. C'est le contraire de Facebook qui s'intègre à nos plateformes du quotidien.»