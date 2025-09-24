De retour à la barre de son émission

 Aller au contenu
Politique internationale
«Donald Trump a fait de Jimmy Kimmel une immense vedette»

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025 17:54

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Cette image diffusée par Disney montre Jimmy Kimmel animant son émission de fin de soirée Jimmy Kimmel Live! à Los Angeles, le mardi 23 septembre 2025. / (Randy Holmes/Disney via AP)

Après avoir vu son émission de fin de soirée suspendue le 17 septembre dernier, Jimmy Kimmel était de retour en poste mardi dernier.

Les auditeurs étaient très nombreux à être rivés sur leur écran, et pas seulement aux États-Unis, mais bien un peu partout sur la planète.

Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur l'actualité américaine en compagnie de Philippe Cantin, mercredi, au Québec maintenant.

« L'une de mes recherchistes, Marie-Pier, m'a fait remarquer que Donald Trump a fait de Jimmy Kimmel une immense vedette. »

Philippe Cantin

« Bien, on disait qu’en moyenne, les vidéos sur YouTube de Kimmel, c’était à peu près autour de 200 000 vues et tout ça. Et là, j’ai regardé 12 heures après la diffusion, on était à 12 millions. À 17 heures, on était à 15 millions de vues.»

Valérie Beaudoin

  • Une fusillade survenue près d’un centre de la police de l’immigration (ICE) fait un mort et deux blessés. Le camp Trump accuse les médias et la gauche d’avoir contribué à ce drame.

