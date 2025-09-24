De retour à la barre de son émission

Après avoir vu son émission de fin de soirée suspendue le 17 septembre dernier, Jimmy Kimmel était de retour en poste mardi dernier.
Les auditeurs étaient très nombreux à être rivés sur leur écran, et pas seulement aux États-Unis, mais bien un peu partout sur la planète.
Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur l'actualité américaine en compagnie de Philippe Cantin, mercredi, au Québec maintenant.
« L'une de mes recherchistes, Marie-Pier, m'a fait remarquer que Donald Trump a fait de Jimmy Kimmel une immense vedette. »
« Bien, on disait qu’en moyenne, les vidéos sur YouTube de Kimmel, c’était à peu près autour de 200 000 vues et tout ça. Et là, j’ai regardé 12 heures après la diffusion, on était à 12 millions. À 17 heures, on était à 15 millions de vues.»
Autre sujet abordé:
- Une fusillade survenue près d’un centre de la police de l’immigration (ICE) fait un mort et deux blessés. Le camp Trump accuse les médias et la gauche d’avoir contribué à ce drame.