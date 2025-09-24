Négos tendues autour du PL 106

La nouvelle présidente du Conseil du trésor, France-Hélène Duranceau, a invité les médecins à mettre fin aux moyens de pression et à entamer un processus de médiation.
Écoutez Nathalie Normandeau analyser les intentions du gouvernement derrière cette sortie publique de France-Hélène Duranceau.
« Ça fatigue énormément le gouvernement de savoir qu'il pourrait être tenu responsable de l'absence de diplomation de 1 000 étudiants l'année prochaine. Politiquement, comment veux-tu expliquer ça? C’est impossible. (…) Je pense que tout ça a fait en sorte que le gouvernement s’est dit : “Un instant, il faut poser un geste pour enlever de la pression dans le dossier et s’assurer qu’on puisse trouver une voie de passage.” »
Autres sujets abordés:
- Retour sur l'entrevue avec Jean Boulet.
- À quoi ressemblent les propositions qui seront débattues ce week-end lors du conseil général de la CAQ?