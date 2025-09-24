 Aller au contenu
Politique provinciale
Négos tendues autour du PL 106

Québec invite les médecins à entamer un processus de médiation

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Québec invite les médecins à entamer un processus de médiation
Écoutez Nathalie Normandeau analyser la dernière sortie de la présidente du Conseil du trésor au sujet des négos avec les médecins. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

La nouvelle présidente du Conseil du trésor, France-Hélène Duranceau, a invité les médecins à mettre fin aux moyens de pression et à entamer un processus de médiation.

Écoutez Nathalie Normandeau analyser les intentions du gouvernement derrière cette sortie publique de France-Hélène Duranceau.

« Ça fatigue énormément le gouvernement de savoir qu'il pourrait être tenu responsable de l'absence de diplomation de 1 000 étudiants l'année prochaine. Politiquement, comment veux-tu expliquer ça? C’est impossible. (…) Je pense que tout ça a fait en sorte que le gouvernement s’est dit : “Un instant, il faut poser un geste pour enlever de la pression dans le dossier et s’assurer qu’on puisse trouver une voie de passage.” »

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés:

  • Retour sur l'entrevue avec Jean Boulet.
  • À quoi ressemblent les propositions qui seront débattues ce week-end lors du conseil général de la CAQ?

