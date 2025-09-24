 Aller au contenu
Grève à la STM : «Les parties ont les outils pour tout régler» -Jean Boulet

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025

Philippe Cantin
Grève à la STM : «Les parties ont les outils pour tout régler» -Jean Boulet
Le ministre du Travail du Québec Jean Boulet / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Après plus d’une centaine de rencontres et la nomination d’un médiateur pour faire avancer les négociations, le conflit de travail entre la Société de transport de Montréal et ses employés d’entretien n’est toujours pas réglé.

Jusqu’au 3 octobre, le service de métro de la métropole sera partiellement interrompu les lundis, mercredis et vendredis en raison de cette grève.

Écoutez le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, commenter le dossier, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

« C’est une grève, je la comprends et je la respecte. Mais les parties ont les outils pour régler. »

Jean Boulet

