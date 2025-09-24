Après plus d’une centaine de rencontres et la nomination d’un médiateur pour faire avancer les négociations, le conflit de travail entre la Société de transport de Montréal et ses employés d’entretien n’est toujours pas réglé.

Jusqu’au 3 octobre, le service de métro de la métropole sera partiellement interrompu les lundis, mercredis et vendredis en raison de cette grève.

Écoutez le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, commenter le dossier, mercredi, au micro de Philippe Cantin.