La grève se poursuit chez les employés d’entretien à la Société de Transport de Montréal, alors qu'une manifestation importante avait lieu mercredi devant le siège social de la STM.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a commenté le tout à la sortie du Conseil des ministres à Québec, soulignant qu'il était prêt à désigner un arbitre… si les deux partis s'entendent.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Thomas Mercier, faire le point sur la situation en compagnie de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Le service de métro et d'autobus demeure limité aux heures de pointe, alors que le débrayage pourrait durer jusqu'au 3 octobre.