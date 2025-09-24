 Aller au contenu
Politique municipale
Société de Transport de Montréal

Manifestation importante devant le siège social de la STM

par 98.5

0:00
3:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025 16:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Thomas Mercier
Thomas Mercier
Manifestation importante devant le siège social de la STM
Thomas Mercier / Cogeco Média

La grève se poursuit chez les employés d’entretien à la Société de Transport de Montréal, alors qu'une manifestation importante avait lieu mercredi devant le siège social de la STM.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a commenté le tout à la sortie du Conseil des ministres à Québec, soulignant qu'il était prêt à désigner un arbitre… si les deux partis s'entendent.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Thomas Mercier, faire le point sur la situation en compagnie de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Le service de métro et d'autobus demeure limité aux heures de pointe, alors que le débrayage pourrait durer jusqu'au 3 octobre.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $
Le Québec maintenant
Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $
0:00
7:13
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
Même le week-end
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
0:00
6:54

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les deux frères Xhekaj se font remarquer dans la victoire contre les Flyers
Hockey des Canadiens
Les deux frères Xhekaj se font remarquer dans la victoire contre les Flyers
21e édition du Festival international du film black de Montréal
Cinéma
21e édition du Festival international du film black de Montréal
Santé: «Ce qu'on a besoin, c'est des ressources» -Dr Vincent Oliva
L'escalade se poursuit
Santé: «Ce qu'on a besoin, c'est des ressources» -Dr Vincent Oliva
Terminé le «iel» dans les communications de l'État québécois
Politique linguistique de l'État
Terminé le «iel» dans les communications de l'État québécois
Karl Malenfant admet qu’il est atteint d’un cancer
En direct de la Commission Gallant
Karl Malenfant admet qu’il est atteint d’un cancer
«C'est important de parler du VPH et d'expliquer ses conséquences»
Laurent Duvernay-Tardif s'associe avec Parlons VPH
«C'est important de parler du VPH et d'expliquer ses conséquences»
«Une hausse de 1,1 % du PIB, ça équivaut à une stagnation de l’économie»
L'économie du Canada au ralenti
«Une hausse de 1,1 % du PIB, ça équivaut à une stagnation de l’économie»
Trump change radicalement de ton à l’égard de l’Ukraine
Devant l'Assemblée générale de l'ONU
Trump change radicalement de ton à l’égard de l’Ukraine
Le ministre fédéral de la Sécurité publique au coeur d'une controverse
Programme de rachat d'armes à feu
Le ministre fédéral de la Sécurité publique au coeur d'une controverse
«On récolte les effets des propos de François Legault à Tout le monde en parle»
Moyens de pression des médecins
«On récolte les effets des propos de François Legault à Tout le monde en parle»
«On demande au gouvernement de retirer le projet de loi 106» -Félicia Harvey
Les étudiants en médecine réagissent au conflit
«On demande au gouvernement de retirer le projet de loi 106» -Félicia Harvey
Patrick Watson présente son huitième album «Uh Oh!»
Le Québec maintenant
Patrick Watson présente son huitième album «Uh Oh!»
Les informations de jeunes Canadiens de moins de 13 ans récoltées par TikTok
Au cours des trois dernières années
Les informations de jeunes Canadiens de moins de 13 ans récoltées par TikTok
«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :
Rendre des cotisations syndicales facultatives
«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30