Jusqu’au 28 septembre, le Festival international du film black de Montréal revient pour sa 21e édition, qui met en valeur l’adaptation sur les grands écrans. En tout, ce sont 70 films issus de 20 pays différents qui y seront présentés.

Cette année, l’événement peut compter sur un président d’honneur de choix en la personne de Dany Laferrière, auteur de plusieurs œuvres qui ont elles-mêmes été adaptées au cinéma.

Écoutez Fabienne Colas, fondatrice et présidente du Festival international du film black de Montréal, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.