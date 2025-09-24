Le gouvernement du Québec a adopté un décret interdisant l'utilisation de néologismes inclusifs comme «iel» dans les communications de l'État.

Ces changements, recommandés par le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, modifient la Politique linguistique de l'État suite à la loi 96.

Bien que les écoles soient temporairement exclues, des règlements similaires devraient être adoptés pour l'ensemble des organes administratifs de la province.

Écoutez la linguiste, lexicographe et professeure en communication à l'Université de Sherbrooke, Nadine Vincent, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle critique l’absence de solutions alternatives et souligne que cette interdiction ignore les besoins des personnes non-binaires, alors que l’Office québécois de la langue française aurait pu être mandaté pour proposer des pistes de réflexion sur l’évolution linguistique et l’inclusion.