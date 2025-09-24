 Aller au contenu
Il menace de les poursuivre

Retour de Jimmy Kimmel: Donald Trump attaque le réseau ABC

le 24 septembre 2025 12:54

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Retour de Jimmy Kimmel: Donald Trump attaque le réseau ABC
Le président Donald Trump a attaqué le réseau de télévision ABC, mardi soir, pour avoir permis à l'animateur Jimmy Kimmel de revenir à l'antenne et menace à nouveau le réseau de poursuites.

Il affirme que Kimmel agissait comme une branche du Parti démocrate, alors que l'animateur et comédien s'en est pris à plusieurs reprises au président et à son administration lors de son monologue d'ouverture, à l'occasion de son retour à l'antenne.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

