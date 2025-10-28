Un gros «prank»

La première saison de Big Brother: le piège, dont les premiers épisodes sont maintenant disponibles sur la plateforme Crave, sort de l'ordinaire.
La téléréalité a décidé de faire le plus grand «prank» de l'histoire de la télévision québécoise à un des participants. Jacob, qui pensait prendre part à la formule régulière de l'émission, a plutôt été berné par des comédiens.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui a pu visionner la nouvelle version de cette téléréalité en discuter avec Patrick Lagacé, mardi.
«Habituellement, je ne suis pas une grande fan de Big Brother, je trouve ça correct, mais sans plus. Je ne suis pas très du côté des alliances et des défis. Mais là, j'ai embarqué pas à peu près. J'ai surtout beaucoup ri.»