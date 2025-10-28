Un gros «prank»

La première saison de Big Brother: le piège, dont les premiers épisodes sont maintenant disponibles sur la plateforme Crave, sort de l'ordinaire.

La téléréalité a décidé de faire le plus grand «prank» de l'histoire de la télévision québécoise à un des participants. Jacob, qui pensait prendre part à la formule régulière de l'émission, a plutôt été berné par des comédiens.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui a pu visionner la nouvelle version de cette téléréalité en discuter avec Patrick Lagacé, mardi.