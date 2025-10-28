 Aller au contenu
Un gros «prank»

Les premiers épisodes de «Big Brother: le piège» maintenant disponibles

par 98.5

0:00
5:42

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2025 06:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Les premiers épisodes de «Big Brother: le piège» maintenant disponibles
Catherine Brisson / Cogeco Média

La première saison de Big Brother: le piège, dont les premiers épisodes sont maintenant disponibles sur la plateforme Crave, sort de l'ordinaire.

La téléréalité a décidé de faire le plus grand «prank» de l'histoire de la télévision québécoise à un des participants. Jacob, qui pensait prendre part à la formule régulière de l'émission, a plutôt été berné par des comédiens.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui a pu visionner la nouvelle version de cette téléréalité en discuter avec Patrick Lagacé, mardi.

«Habituellement, je ne suis pas une grande fan de Big Brother, je trouve ça correct, mais sans plus. Je ne suis pas très du côté des alliances et des défis. Mais là, j'ai embarqué pas à peu près. J'ai surtout beaucoup ri.»

Catherine Brisson

