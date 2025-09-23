 Aller au contenu
Société
Laurent Duvernay-Tardif s'associe avec Parlons VPH

«C'est important de parler du VPH et d'expliquer ses conséquences»

par 98.5

0:00
13:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 septembre 2025 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est important de parler du VPH et d'expliquer ses conséquences»
Pour une deuxième année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif s’implique dans la campagne Parlons VPH. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Du 1er au 7 octobre prochain, pour une deuxième année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif s’implique dans la campagne Parlons VPH afin de sensibiliser la population canadienne à cet enjeu de santé souvent mal compris.

Écoutez l’ancien joueur de football professionnel et médecin résident parler de cet enjeu qui lui tient à cœur avec Philippe Cantin.

« À la base, le virus du papillome humain (VPH) est une infection transmise sexuellement. Donc, toute méthode de protection, comme le condom, peut aussi être efficace. La prévention du tabagisme joue également un rôle dans l’incidence et la propagation du virus. En somme, prendre soin de sa santé en général est une façon de se protéger, mais surtout, il est important d’en parler et d’expliquer quelles sont les conséquences afin que les gens puissent agir en conséquence. »

Laurent Duvernay Tardif

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :
Le Québec maintenant
«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :
0:00
5:02
«''Plein de raccourcis et de coins ronds'': c'est la thèse de la défense»
Le Québec maintenant
«''Plein de raccourcis et de coins ronds'': c'est la thèse de la défense»
0:00
3:55

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Une hausse de 1,1 % du PIB, ça équivaut à une stagnation de l’économie»
L'économie du Canada au ralenti
«Une hausse de 1,1 % du PIB, ça équivaut à une stagnation de l’économie»
Trump change radicalement de ton à l’égard de l’Ukraine
Devant l'Assemblée générale de l'ONU
Trump change radicalement de ton à l’égard de l’Ukraine
Le ministre fédéral de la Sécurité publique au coeur d'une controverse
Programme de rachat d'armes à feu
Le ministre fédéral de la Sécurité publique au coeur d'une controverse
«On récolte les effets des propos de François Legault à Tout le monde en parle»
Moyens de pression des médecins
«On récolte les effets des propos de François Legault à Tout le monde en parle»
«On demande au gouvernement de retirer le projet de loi 106» -Félicia Harvey
Les étudiants en médecine réagissent au conflit
«On demande au gouvernement de retirer le projet de loi 106» -Félicia Harvey
Patrick Watson présente son huitième album «Uh Oh!»
Le Québec maintenant
Patrick Watson présente son huitième album «Uh Oh!»
Les informations de jeunes Canadiens de moins de 13 ans récoltées par TikTok
Au cours des trois dernières années
Les informations de jeunes Canadiens de moins de 13 ans récoltées par TikTok
«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :
Rendre des cotisations syndicales facultatives
«À vue de nez, ça ne semble pas constitutionnel» -Caroline Senneville :
Usage de la force: «Le policier a une fraction de seconde pour décider»
Le Québec maintenant
Usage de la force: «Le policier a une fraction de seconde pour décider»
«''Plein de raccourcis et de coins ronds'': c'est la thèse de la défense»
Procès au civil de Gilbert Rozon
«''Plein de raccourcis et de coins ronds'': c'est la thèse de la défense»
Geoff Molson et France Margaret Bélanger investissent dans le Tempo de Toronto
WNBA
Geoff Molson et France Margaret Bélanger investissent dans le Tempo de Toronto
«Le but c'est d'avoir des outils pour repérer les comportements malsains»
Livre: À s’en arracher le cœur
«Le but c'est d'avoir des outils pour repérer les comportements malsains»
Une «grave attaque» contre les infrastructures du Danemark
Survol de drones d'origine inconnue
Une «grave attaque» contre les infrastructures du Danemark
Donald Trump s'offre un discours à son image devant l'ONU
Mensonges et exagérations
Donald Trump s'offre un discours à son image devant l'ONU
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00