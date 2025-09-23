Laurent Duvernay-Tardif s'associe avec Parlons VPH

Du 1er au 7 octobre prochain, pour une deuxième année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif s’implique dans la campagne Parlons VPH afin de sensibiliser la population canadienne à cet enjeu de santé souvent mal compris.
Écoutez l’ancien joueur de football professionnel et médecin résident parler de cet enjeu qui lui tient à cœur avec Philippe Cantin.
« À la base, le virus du papillome humain (VPH) est une infection transmise sexuellement. Donc, toute méthode de protection, comme le condom, peut aussi être efficace. La prévention du tabagisme joue également un rôle dans l’incidence et la propagation du virus. En somme, prendre soin de sa santé en général est une façon de se protéger, mais surtout, il est important d’en parler et d’expliquer quelles sont les conséquences afin que les gens puissent agir en conséquence. »