Laurent Duvernay-Tardif s'associe avec Parlons VPH

Du 1er au 7 octobre prochain, pour une deuxième année consécutive, Laurent Duvernay-Tardif s’implique dans la campagne Parlons VPH afin de sensibiliser la population canadienne à cet enjeu de santé souvent mal compris.

Écoutez l’ancien joueur de football professionnel et médecin résident parler de cet enjeu qui lui tient à cœur avec Philippe Cantin.