Le ministre fédéral de la Sécurité, Gary Anandasangaree, est dans l'embarras après la fuite d'un enregistrement audio d'une conversation entre lui et l'un de ses locataires au sujet du programme de rachat d'armes à feu.

Dans cet audio, présenté par le Globe and Mail, M. Anandasangaree explique que, selon lui, ce programme, dont il a annoncé le premier volet mardi, servirait essentiellement à plaire à l’électorat québécois.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas réagir à cette controverse qui ternit la crédibilité du ministre.