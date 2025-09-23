 Aller au contenu
Politique fédérale
Le ministre fédéral de la Sécurité publique au coeur d'une controverse

par 98.5

le 23 septembre 2025 17:47

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le ministre fédéral de la Sécurité publique au coeur d'une controverse
Le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, s’exprime dans le Foyer de la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, mardi 23 septembre 2025. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Le ministre fédéral de la Sécurité, Gary Anandasangaree, est dans l'embarras après la fuite d'un enregistrement audio d'une conversation entre lui et l'un de ses locataires au sujet du programme de rachat d'armes à feu.

Dans cet audio, présenté par le Globe and Mail, M. Anandasangaree explique que, selon lui, ce programme, dont il a annoncé le premier volet mardi, servirait essentiellement à plaire à l’électorat québécois.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas réagir à cette controverse qui ternit la crédibilité du ministre.

«Dans cette conversation, il dit d’abord que le programme sur les armes de type d’assaut et le programme de rachat, c’est un programme qui a été mis en place pour des raisons politiques, pour séduire les Québécois. Ensuite, il admet que ce sera très difficile à faire respecter par les politiciens municipaux et par la police. Enfin, sur un ton léger, il dit qu’il compenserait son locataire de sa poche pour la différence du prix de rachat, parce que vraisemblablement son locataire possède l’un de ces 2 500 modèles.»

Dimitri Soudas

