Le ministre fédéral de la Sécurité, Gary Anandasangaree, est dans l'embarras après la fuite d'un enregistrement audio d'une conversation entre lui et l'un de ses locataires au sujet du programme de rachat d'armes à feu.
Dans cet audio, présenté par le Globe and Mail, M. Anandasangaree explique que, selon lui, ce programme, dont il a annoncé le premier volet mardi, servirait essentiellement à plaire à l’électorat québécois.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas réagir à cette controverse qui ternit la crédibilité du ministre.
«Dans cette conversation, il dit d’abord que le programme sur les armes de type d’assaut et le programme de rachat, c’est un programme qui a été mis en place pour des raisons politiques, pour séduire les Québécois. Ensuite, il admet que ce sera très difficile à faire respecter par les politiciens municipaux et par la police. Enfin, sur un ton léger, il dit qu’il compenserait son locataire de sa poche pour la différence du prix de rachat, parce que vraisemblablement son locataire possède l’un de ces 2 500 modèles.»