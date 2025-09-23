Les autorités danoises ont dénoncé mardi une «grave attaque» contre les infrastructures du pays après le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones d'origine inconnue, qui a bloqué le trafic aérien pendant quatre heures.

Alors que tous les yeux sont rivés vers la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que son pays n'était pas impliqué dans ce survol de drones, évoquant des accusations sans fondement.

Dernièrement, d’autres attaques de drones, des violations de l’espace aérien et des cyberattaques ont eu lieu contre des aéroports européens, dont la Lettonie, l’Estonie, la Pologne et la Lithuanie.

Il souligne que ces incidents sont perçus comme des provocations visant à tester la réaction de l’OTAN.