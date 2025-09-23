500 enfants ont été blessés depuis cinq ans

Le quotidien La Presse révèle que près de 500 enfants ont été blessés par des véhicules au cours des cinq dernières années près des écoles de la province.

C'est que certains écoliers doivent emprunter des trajets plus risqués, qui traversent des rues comportant plusieurs voies de circulation ou sans passage piétonnier, ce qui augmente le risque d'incident impliquant les jeunes.

Les brigadiers scolaires sont aux premières loges des infractions commises par les automobilistes.

Écoutez le président du syndicat des brigadiers de la Ville de Montréal, Marc Babin, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il soutient la proposition de Projet Montréal d’installer des radars autour des écoles pour protéger les enfants et les brigadiers, évoquant aussi des agressions contre ces derniers.