Un groupe d'experts pour contrer la criminalité

Le journaliste Félix Séguin du Journal de Montréal a révélé que le nouveau ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, veut «rétablir l’ordre» dans les régions où sévit le crime organisé.

Pour se faire, le ministre a créé le «Groupe des six», un comité d’anciens hauts gradés de la police qui analysera divers enjeux comme la criminalité, l’extorsion, la santé mentale et la sécurité routière, en recueillant des informations auprès de policiers, avocats et citoyens, et formulera des recommandations au gouvernement.

On tentera notamment d’empêcher les membres des Hells Angels d’afficher leurs couleurs un peu partout dans la province.

Écoutez l'ex-directeur du SPVM, Jacques Duchesneau, aborder son rôle sur le comité, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Duchesneau insiste sur l’importance de miser sur la police communautaire et sur la prévention.

