Donald Trump s'est adressé aux membres de l'Assemblée générale des Nations Unies pour une première fois depuis 2020 en matinée mardi.

Il a affirmé que de reconnaître la Palestine serait une récompense pour le Hamas et a mentionné avoir stoppé une invasion de migrants dans son pays et avoir mis fin à sept guerres dans le monde.

Le président américain s'est aussi questionné à plusieurs reprises sur la pertinence de l'ONU.

