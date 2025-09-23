 Aller au contenu
Politique internationale
Donald Trump

Un triste discours-fleuve du président américain à l'ONU

par 98.5

0:00
6:51

Entendu dans

La commission

le 23 septembre 2025 12:16

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un triste discours-fleuve du président américain à l'ONU
La commission / Cogeco Média

Donald Trump s'est adressé aux membres de l'Assemblée générale des Nations Unies pour une première fois depuis 2020 en matinée mardi.

Il a affirmé que de reconnaître la Palestine serait une récompense pour le Hamas et a mentionné avoir stoppé une invasion de migrants dans son pays et avoir mis fin à sept guerres dans le monde.

Le président américain s'est aussi questionné à plusieurs reprises sur la pertinence de l'ONU.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder ce discours-fleuve du président américain à l'ONU, mardi midi, en ouverture de l'émission La commission.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»
Le Québec maintenant
Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»
0:00
8:56

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un Vermontois paie l’addition pour tout le monde dans un restaurant en Estrie
La bonne nouvelle du jour!
Un Vermontois paie l’addition pour tout le monde dans un restaurant en Estrie
Maisons imprimées en 3D: une solution d'avenir?
Construction de logements
Maisons imprimées en 3D: une solution d'avenir?
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
Le BEI mène l'enquête
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
«Des écoles ont dû parfois choisir entre un T.E.S ou du parascolaire»
Compressions budgétaires
«Des écoles ont dû parfois choisir entre un T.E.S ou du parascolaire»
La France reconnaît l'État de Palestine
Après le Canada
La France reconnaît l'État de Palestine
Hausse des cas au Québec: «La COVID est là pour rester»
Le virus est devenu endémique
Hausse des cas au Québec: «La COVID est là pour rester»
Pourquoi les sacs compostables finissent au dépotoir?
Environnement
Pourquoi les sacs compostables finissent au dépotoir?
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
Débat sur l'immigration au Québec
«Est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres qui sont défendables?»
«Encore une fois cette année, ça va se décider sur deux ou trois virgules»
Les séries pour le Tricolore en 2026?
«Encore une fois cette année, ça va se décider sur deux ou trois virgules»
Habitations modulaires: «Les économies sont formidables» -Pierre Lessard-Blais
Crise de l'itinérance à Montréal
Habitations modulaires: «Les économies sont formidables» -Pierre Lessard-Blais
«Dans les autres provinces, quand il y a une impasse, on passe par l'arbitrage»
Négociations entre les médecins et le gouvernement
«Dans les autres provinces, quand il y a une impasse, on passe par l'arbitrage»
Avenir du transport: «Ça va prendre un investissement du gouvernement»
Conflit de travail à la STM
Avenir du transport: «Ça va prendre un investissement du gouvernement»
Grève de la STM: les interruptions de service commencent
Statu quo dans les négociations
Grève de la STM: les interruptions de service commencent
«La justice est encore capable de s'opposer aux idioties du président américain»
Poursuite de Donald Trump contre le New-York Times
«La justice est encore capable de s'opposer aux idioties du président américain»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00