Plusieurs déclarations ont retenu l'attention

Le premier ministre François Legault a fait un passage remarqué dimanche soir à l'émission Tout le monde en parle de Radio-Canada.

Il a notamment abordé la question du projet de loi 106 qui veut revoir le mode de rémunération des médecins selon des indicateurs de performance, brandissant la menace du bâillon.

La confiance de ses députés, la crise du logement, le manque d'enseignants, le déclin du français ainsi que l'immigration et les demandeurs d'aisle sont parmi les autres sujets qui ont été abordés.

Écoutez Nathalie Normandeau qui analyse cette entrevue du premier ministre au micro de Philippe Cantin.