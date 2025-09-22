 Aller au contenu
Politique provinciale
Plusieurs déclarations ont retenu l'attention

François Legault à TLEMP: «Je trouvais qu'il était combatif, mais..»

par 98.5

0:00
8:36

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 septembre 2025 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
François Legault à TLEMP: «Je trouvais qu'il était combatif, mais..»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le premier ministre François Legault a fait un passage remarqué dimanche soir à l'émission Tout le monde en parle de Radio-Canada.

Il a notamment abordé la question du projet de loi 106 qui veut revoir le mode de rémunération des médecins selon des indicateurs de performance, brandissant la menace du bâillon.

La confiance de ses députés, la crise du logement, le manque d'enseignants, le déclin du français ainsi que l'immigration et les demandeurs d'aisle sont parmi les autres sujets qui ont été abordés.

Écoutez Nathalie Normandeau qui analyse cette entrevue du premier ministre au micro de Philippe Cantin. 

