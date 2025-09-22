Les séries pour le Tricolore en 2026?

Le calendrier préparatoire du Tricolore débute ce lundi soir, à 19h, avec la visite des Penguins de Pittsburgh au Centre Bell.
Si vous êtes de ceux qui croient que les matchs de présaison n’ont que peu d’importance, détrompez-vous.
Du moins, comme l’explique Martin McGuire, ce n’est pas le cas pour la troupe de Martin St-Louis cette année.
Écoutez à ce sujet le commentateur de hockey des Canadiens au réseau Cogeco Média, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
« Vous savez, les séries pour les Canadiens, encore une fois cette année, ça va se décider sur deux ou trois virgules à la fin. C'est comme ça que ça se joue. C'est comme ça tous les ans. Il y a quatre ou cinq équipes qui se battent jusqu'au dernier match pour les deux dernières places en séries. Alors Martin St-Louis sait très bien que si son équipe est prête dès le camp d'entraînement et qu'elle commence l'année en force, ce sont des points qui seront en banque, et ce sont ces points qui pourraient faire la différence le 15 avril. »
Autre sujet abordé:
- Reste-t-il de la place dans l’alignement pour un jeune joueur comme Kapanen, Beck ou Roy?