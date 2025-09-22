Les séries pour le Tricolore en 2026?

Le calendrier préparatoire du Tricolore débute ce lundi soir, à 19h, avec la visite des Penguins de Pittsburgh au Centre Bell.

Si vous êtes de ceux qui croient que les matchs de présaison n’ont que peu d’importance, détrompez-vous.

Du moins, comme l’explique Martin McGuire, ce n’est pas le cas pour la troupe de Martin St-Louis cette année.

Écoutez à ce sujet le commentateur de hockey des Canadiens au réseau Cogeco Média, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.