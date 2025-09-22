Statu quo dans les négociations

Puisqu’aucune entente n'a été trouvée, les interruptions de service ont débuté ce lundi sur l'ensemble du réseau de la STM.

Les métros ne circuleront que pendant l'heure de pointe les lundis, mercredis et vendredis jusqu'au 3 octobre.

Lundi, TVA rapportait qu'un homme de 79 ans a dû marcher pendant deux heures pour se rendre au CHUM afin de recevoir des traitements de chimiothérapie.

Le septuagénaire a manqué le dernier métro avant la fin du service.

