Objet issu de l'extérieur du système solaire

Des scientifiques du monde entier suivent avec attention les mouvements d'une météorite qui provient de l'extérieur du système solaire et qui se dirige vers le soleil.

L'astéroïde baptisé 3I/ATLAS n'est que le troisième objet céleste originaire d'un autre système que le nôtre à avoir été répertorié dans l'histoire.

Dans les prochaines semaines, il devrait contourner le soleil, ce qui relance plusieurs théories au sujet des extraterrestres et des ovnis.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en actualité paranormale Christian Page faire le point sur le sujet, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.