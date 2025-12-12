 Aller au contenu
Art de vivre
Boys club

Pression, comparaison, culpabilité: les hommes face au culte du corps parfait

par 98.5

Radio textos

le 12 décembre 2025 12:13

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

Pression, comparaison, culpabilité: les hommes face au culte du corps parfait
Image corporelle chez les hommes: la nouvelle pression des ados aux adultes / Евгений Шемякин/ Adobe Stock

Cette édition du Boys Club aborde la pression grandissante sur l'image corporelle masculine, un phénomène qui touche autant les hommes de 40 ans que les adolescents.

L'experte en forme physique Josée Lavigueur souligne l'effet de mode chez les jeunes au gym, souvent centrés sur l'apparence physique et influencés par les réseaux sociaux.

Cette culture entraîne un cercle de comParaison, de Pression et culPabilité (les trois P).

Les panélistes dénoncent également la représentation idéalisée des corps masculins dans la publicité et les médias, ce qui érode l'estime de soi, même chez leurs propres fils.

La discussion se tourne vers le rôle des parents: être un modèle de saines habitudes de vie et non un «prêcheur».

Enfin, l'équipe partage des témoignages poignants d'auditeurs sur les pires commentaires reçus à propos de leur poids, illustrant l'importance de la campagne Le poids sans commentaire du groupe ÉquiLibre.

Écoutez Le Boys Club, avec l'humoriste Jonatha Roberge, le rédacteur en chef du magazine URBANIA Hugo Meunier et Josée Lavigueur, professeur d’éducation physique, fondatrice de Ma Zone fit, vendredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

