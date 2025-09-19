Le billet d'humour

 Aller au contenu
Hugo Meunier célèbre la Journée internationale du «parler pirate»

par 98.5

0:00
8:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 septembre 2025 18:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Hugo Meunier
Hugo Meunier
Ma vie en Hugorama / Cogeco Média

En cette Journée internationale du « parler pirate », Hugo Meunier nous livre un autre de ses hilarants billets d’humeur.

Écoutez le billet d’humeur d’Hugo Meunier pour découvrir les meilleurs sons de pirates de l’équipe du Québec maintenant.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

La classe de Meeker du 19 septembre
Jeu-questionnaire au Québec maintenant
La classe de Meeker du 19 septembre
François Morency se lance dans l'écriture d'une nouvelle série télé
Après Discussions avec mes parents
François Morency se lance dans l'écriture d'une nouvelle série télé
«Sur cet album, chaque mot a été choisi avec minutie»
L'album Sains et saufs
«Sur cet album, chaque mot a été choisi avec minutie»
Le programme sport étude : un privilège?
Histoire d'une mère dont le fils a été refusé
Le programme sport étude : un privilège?
«Augmenter les budgets, c'est la seule façon de sortir de l'impasse»
Vers une perturbation des transports en commun
«Augmenter les budgets, c'est la seule façon de sortir de l'impasse»
Un allègement du règlement nécessaire pour la survie de la radio traditionnelle
Cogeco Média devant le CRTC
Un allègement du règlement nécessaire pour la survie de la radio traditionnelle
Victoire historique de l'équipe canadienne de rugby féminin
Match contre la Nouvelle-Zélande
Victoire historique de l'équipe canadienne de rugby féminin
«Ces gens voudraient que Kimmel s'excuse et arrête d'attaquer Trump»
Suspension de l’émission Jimmy Kimmel Live!
«Ces gens voudraient que Kimmel s'excuse et arrête d'attaquer Trump»
Des pays de l'OTAN survolés par des appareils russes
Escalade des tensions en Europe
Des pays de l'OTAN survolés par des appareils russes
Karl Malenfant a-t-il menti? : «C'est la question qu'on se pose»
Témoignage à la Commission Gallant
Karl Malenfant a-t-il menti? : «C'est la question qu'on se pose»
«Il y a des gens qui ne voulaient pas que je traverse cette frontière»
Première officière en infanterie
«Il y a des gens qui ne voulaient pas que je traverse cette frontière»
«Il y avait des ponts à rebâtir» -Michèle Boisvert
Visite éclair de Mark Carney au Mexique
«Il y avait des ponts à rebâtir» -Michèle Boisvert
«Il n'y a pas de pression politique comme ça qui devrait avoir sa place»
Suspension de l'émission de Jimmy Kimmel
«Il n'y a pas de pression politique comme ça qui devrait avoir sa place»
Ottawa abandonne l'idée d'invalider l'usage de la clause en amont
Clause dérogatoire
Ottawa abandonne l'idée d'invalider l'usage de la clause en amont
