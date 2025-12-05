Le bac nouvelles

L'événement le plus attendu et le plus stressant de l'année chez Cogeco Média a lieu ce soir : le grand party de Noël officiel près du Centre Bell, où toutes les stations, du 98.5 à Rythme FM, seront réunies.

Écoutez Étienne Marcoux discuter du party de Noël de Cogeco média avec Patrick Lagacé, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.