Après Discussions avec mes parents

Après le succès populaire de la série Discussions avec mes parents, François Morency est de retour avec un nouveau projet télévisé : le jeu-questionnaire La question.

Le concept est une adaptation d’un jeu télévisé britannique dans lequel les participants doivent répondre correctement à une seule question pour remporter un grand prix de 25 000 $.

Si cela peut sembler simple, le premier épisode diffusé la semaine dernière a démontré que ce jeu peut s’avérer particulièrement ardu.

Écoutez François Morency parler de ses nouveaux projets après le succès populaire de la série Discussions avec mes parents au Québec maintenant.