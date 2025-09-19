 Aller au contenu
Après Discussions avec mes parents

François Morency se lance dans l'écriture d'une nouvelle série télé

Le Québec maintenant

le 19 septembre 2025 17:34

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

François Morency se lance dans l'écriture d'une nouvelle série télé
François Morency anime présentement le jeu-questionnaire La question à Radio-Canada. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Après le succès populaire de la série Discussions avec mes parents, François Morency est de retour avec un nouveau projet télévisé : le jeu-questionnaire La question.

Le concept est une adaptation d’un jeu télévisé britannique dans lequel les participants doivent répondre correctement à une seule question pour remporter un grand prix de 25 000 $.

Si cela peut sembler simple, le premier épisode diffusé la semaine dernière a démontré que ce jeu peut s’avérer particulièrement ardu.

Écoutez François Morency parler de ses nouveaux projets après le succès populaire de la série Discussions avec mes parents au Québec maintenant.

«J’avais dit à mon entourage que, peu importe ce que je vais faire après Discussions, les chances que ça ait un rayonnement semblable sont à peu près nulles. Ça prenait donc un projet, je dirais, “tampon”, pour aller faire autre chose avant de revenir éventuellement avec une autre série, que j’ai commencé à écrire aujourd’hui. On verra si ça ira en ondes ou pas. C’est un tout autre univers que Discussions, et je ne sais même pas si ça va fonctionner.»

François Morency

Autres sujets abordés:

  • François Morency a d'abord étudié en journalisme;
  • Sur le retrait de l'émission de Jimmy Kimmel: «Qu'on soit fan ou non de lui, c'est une très mauvaise nouvelle !»

