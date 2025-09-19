Après Discussions avec mes parents

Après le succès populaire de la série Discussions avec mes parents, François Morency est de retour avec un nouveau projet télévisé : le jeu-questionnaire La question.
Le concept est une adaptation d’un jeu télévisé britannique dans lequel les participants doivent répondre correctement à une seule question pour remporter un grand prix de 25 000 $.
Si cela peut sembler simple, le premier épisode diffusé la semaine dernière a démontré que ce jeu peut s’avérer particulièrement ardu.
«J’avais dit à mon entourage que, peu importe ce que je vais faire après Discussions, les chances que ça ait un rayonnement semblable sont à peu près nulles. Ça prenait donc un projet, je dirais, “tampon”, pour aller faire autre chose avant de revenir éventuellement avec une autre série, que j’ai commencé à écrire aujourd’hui. On verra si ça ira en ondes ou pas. C’est un tout autre univers que Discussions, et je ne sais même pas si ça va fonctionner.»
Autres sujets abordés:
- François Morency a d'abord étudié en journalisme;
- Sur le retrait de l'émission de Jimmy Kimmel: «Qu'on soit fan ou non de lui, c'est une très mauvaise nouvelle !»