Histoire d'une mère dont le fils a été refusé

Pascale Lavoie, mère de deux jeunes garçons, s'est récemment confié dans un statut Facebook sur la déception de son fils lorsqu'il a appris son refus au programme sport étude soccer à l'école secondaire De Mortagne.

Cette potion, qui permet à plusieurs jeunes pratiquants un sport de niveau compétitif, est-il maintenant uniquement réservée aux plus privilégiés de la société québécoise?

Écoutez Maude Goyer se pencher sur la question, vendredi, au micro de Philippe Cantin.