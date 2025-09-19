Match contre la Nouvelle-Zélande

L'équipe canadienne de rugby féminin s'est qualifiée pour la finale des championnats du monde qui se tiennent en ce moment en Angleterre.

Les joueuses ont marqué les esprits en battant la Nouvelle-Zélande, l'une des nations les plus fortes au rugby dans le monde, par la marque de 34 à 19.

Les Canadiennes affronteront les gagnantes du match opposant la France et l'Angleterre.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur leur parcours au sein de la compétition, vendredi, dans l'émission Le Québec maintenant.

