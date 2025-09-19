 Aller au contenu
Match contre la Nouvelle-Zélande

Victoire historique de l'équipe canadienne de rugby féminin

Esprit sportif / Cogeco Média

L'équipe canadienne de rugby féminin s'est qualifiée pour la finale des championnats du monde qui se tiennent en ce moment en Angleterre. 

Les joueuses ont marqué les esprits en battant la Nouvelle-Zélande, l'une des nations les plus fortes au rugby dans le monde, par la marque de 34 à 19.

Les Canadiennes affronteront les gagnantes du match opposant la France et l'Angleterre.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur leur parcours au sein de la compétition, vendredi, dans l'émission Le Québec maintenant.

Autre sujet abordé:

  •  Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, accorde une entrevue en Français.

