De plus en plus d'adeptes de la course

32 000 personnes participeront aux différentes courses du marathon de Montréal qui se tiendra en fin de semaine.

Le nombre d'adeptes de la course à pied continue de grandir d'année en année. En 2022, ils n'étaient que 14 000 à prendre le départ.

Comment expliquer cette passion commune soudaine pour la course?

Écoutez le chroniqueur et animateur de la série VLOG Dominic Arpin aborder le sujet, vendredi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrendez à La commission.

Il explique que le profil des participants à ce genre de compétitions a aussi évolué au cours des dernières années.