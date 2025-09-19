Investissement majeur en Abitibi

Le premier ministre François Legault a annoncé l'octroi d'un bloc d'énergie de 25 mégawatts pour la nouvelle mine Odyssey, à Malartic en Abitibi-Témiscamingue.

Ce projet, qui totalise plus de 2.5 milliards d'investissements, permettra la création de 1 600 emplois sur le long terme avec des salaires moyens annuels de 140 000$.

On estime même que la nouvelle mine de Malartic pourrait devenir la plus grande mine d'or souterraine du Canada.

Écoutez les explications du maire de Malartic, Martin Ferron, vendredi, à La commission.