150 cibles frappées dans la ville de Gaza

Israël confirme avoir frappé plus de 150 cibles à Gaza depuis mardi. 250 000 personnes ont également quitté la ville depuis le mois dernier selon l’ONU et des dizaines de milliers d’autres sont obligées de fuir, n’ayant nulle part où aller.
Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen-Orient, faire le point sur la situation, vendredi, à l'émission La commission.
«L'opération n'est pas terminée. C'est sûr qu'on ne connaît pas les détails exacts et où Israël veut aller, mais l'opération ne fait que commencer, dans le cadre de cette guerre qui dure depuis près de deux ans. Depuis le début de la semaine, Israël a relancé une nouvelle opération de très grande envergure dans la ville de Gaza, avec l'objectif déclaré de vouloir anéantir ce qui reste du Hamas dans la ville.»