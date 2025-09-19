Espace aérien estonien violé par la Russie

Le gouvernement estonien a dénoncé une violation sans précédent après que trois avions russes aient violé l’espace aérien de ce pays d'Europe de l'ouest.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, brosser le portrait de la situation vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.