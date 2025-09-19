Espace aérien estonien violé par la Russie

Le gouvernement estonien a dénoncé une violation sans précédent après que trois avions russes aient violé l’espace aérien de ce pays d'Europe de l'ouest.
Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, brosser le portrait de la situation vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est une provocation, de déstabilisation. Poutine a cette espèce de volonté de véritablement titiller l'OTAN, titiller Trump. C'est un cas typique de la tactique de la Russie de Poutine d'essayer de déstabiliser la région. Il n'est pas question de s'attaquer à l'OTAN, mais de le déstabiliser, le tester. Le but à long terme de Poutine reste la conquête totale de l'Ukraine.»