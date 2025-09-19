Propriétaires inquiets

La nouvelle ministre des Affaires municipales du Québec, Geneviève Guilbault, accorde un répit d'un an aux propriétaires de piscines résidentielles pour se conformer aux nouvelles réglementations de sécurité.

Une décision justifiée par les nombreux témoignages de propriétaires préoccupés par l'arrivée de l'échéance qui était auparavant fixée au 30 septembre 2025.

Écoutez la ministre des Affaires municipales du Québec, Geneviève Guilbault, répondre aux questions de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur le sujet, vendredi, à La commission.