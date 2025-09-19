 Aller au contenu
Politique provinciale
Propriétaires inquiets

Un an de sursis pour les réglementations sur les piscines résidentielles

Un an de sursis pour les réglementations sur les piscines résidentielles
La ministre des Affaires municipales du Québec Geneviève Guilbault. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

La nouvelle ministre des Affaires municipales du Québec, Geneviève Guilbault, accorde un répit d'un an aux propriétaires de piscines résidentielles pour se conformer aux nouvelles réglementations de sécurité.

Une décision justifiée par les nombreux témoignages de propriétaires préoccupés par l'arrivée de l'échéance qui était auparavant fixée au 30 septembre 2025.

Écoutez la ministre des Affaires municipales du Québec, Geneviève Guilbault, répondre aux questions de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur le sujet, vendredi, à La commission.

«La loi et le règlement qui en découle demeurent, mais on se laisse du temps pour trouver des solutions, puis pour se donner plus de flexibilité, puis plus de place pour le gros bon sens. Tout ça va donner de l'air à tout le monde.»

Geneviève Guilbault

